Torredembarra recupera una mítica discoteca: «la intención es abrir antes de Semana Santa»

Publicado por Rubén Pizarro Creado: Actualizado:

Un grupo de amigos con experiencia en el ocio y la música está recuperando la antigua discoteca Bedroom de Torredembarra. Bajo el nombre Longplay, el espacio se transformará en un lugar cultural polivalente, con música, espectáculos y gastronomía, pensado para todo tipo de públicos y abierto durante todo el año.

La nueva sala apostará por una programación variada, con semanas temáticas dedicadas a diferentes géneros musicales para llegar a todos los gustos. Habrá sesiones de DJ, conciertos —desde rock y rap hasta otros estilos—, cenas con espectáculo, monólogos, tardeos, vermús musicales y celebraciones como graduaciones. La intención es que Longplay tenga actividad continuada y no dependa únicamente de la noche.

Además, el espacio permitirá el alquiler de salas para aniversarios, cenas privadas y todo tipo de acontecimientos, reforzando su carácter mixto y polivalente. El equipo promotor también prevé colaboraciones con otros colectivos y proyectos culturales del territorio.

En cuanto a la reforma, el interior se está renovando con una línea moderna y muy cuidada a nivel lumínico, pero huyendo de la estética típica de discoteca convencional. La iluminación será de última generación, con pantallas y sistemas similares a los de las salas más exitosas del momento. El sonido es otro de los pilares del proyecto: ya se han cerrado acuerdos con empresas especializadas para garantizar una calidad técnica de alto nivel.

La terraza será uno de los espacios diferenciales del local. Contará con árboles de estilo bambú y una ambientación vegetal pensada para crear una sensación acogedora y natural, hasta el punto —según explican los impulsores— de que el público no perciba que se encuentra en un polígono industrial.

Longplay será gestionada por Xatarra Produccions S.L., una empresa creada hace dos años que cuenta con una sólida trayectoria en la organización de fiestas, con una media de 1.500 entradas vendidas por acontecimiento, management de DJ y grupos de rumba, así como la organización de fiestas mayores en el Baix Gaià, entre otros proyectos.

La intención del equipo es abrir antes de Semana Santa. Aunque son conscientes de que las obras pueden sufrir retrasos, confían en que no haya grandes contratiempos. Las licencias y permisos, aseguran, ya están en regla. De esta manera, Torredembarra se prepara para recuperar un espacio de ocio con una propuesta renovada, abierta y pensada para mucho más que bailar de madrugada.