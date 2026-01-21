Un campo de cultivo fértil para el arte

Publicado por Cristina Serret Creado: Actualizado:

Fordson es una marca de tractores y es, también, el nombre de la instalación que el artista Oriol Enguany ha inaugurado en el Casino de Constantí. Este año, que es reusense pero vive en el municipio, ha concebido la pieza como una gran estructura de hiladura de hierro y lo ha montado sobre una alfombra del suelo fértil de su propia masía.

«A partir de un tractor antiguo que tenía en la masía, Fordson establece una conexión entre dos mundos, el rural y el moderno, que conviven en un mismo entorno», detalla. En este retrato simbólico del campesinado del Camp de Tarragona el artista evoca herramientas y formas como el esporgavellaners, el peine o el serrucho.

Con todo, explica el artista, ha confeccionado una pieza «que funciona a modo de tótem», invadiendo el espacio y acumulando capas de material, pero también de memoria. Esta conexión con la tierra provoca, también, que Fordson acabe rompiendo el espacio expositivo. De esta manera, afirma al autor, «la propuesta se aproxima mucho más a la manera como ha sido concebida».

«Yo siempre trabajo a la intemperie, mi proceso creativo se basa en trabajar al aire libre. Eso hace que esté mucho conectado a los fenómenos meteorológicos, hecho que enlaza mucho con el campesinado», añade. Es por eso que, aunque la exposición está planteada como una única pieza frontal, el espectador es invitado a contemplarla desde una posición cenital: «Como el teatro tiene una pequeña platea alzada, invito al público a subir y mirarla desde arriba».

Sirviéndose de un juego de luces y penumbras, Oriol consigue que la mirada acabe focalizándose de manera natural en la estructura. Desde la posición elevada, y gracias a la luz de baja intensidad que ilumina el corazón de la instalación, el espectador puede distinguir elementos que hacen pensar en el ciclo solar. «Como he trabajado la pieza de una manera muy física, hay mucha información», admite Enguany.

Oriol explica que, hasta ahora, se había dedicado exclusivamente a la pintura. «Esta es una de las piezas más importantes que he hecho hasta el día de hoy», afirma, admitiendo que este trabajo está voluntariamente conectado con el contexto actual: «Fordson es un proyecto de acompañamiento y, sobre todo, reconocimiento, al mundo rural, al campesinado y a sus prácticas ancestrales».

Fordson se puede visitar en el Casino de Constantí hasta el domingo 25 de enero, y la entrada es gratuita. Esta semana el autor ofrecerá un par de visitas guiadas a estudiantes de institutos y de la Escuela de Arte y Diseño de Tarragona.