Vila-seca ya tiene nueva fecha para celebrar el Cós de Sant Antoni

El Cós de Sant Antoni de Vila-seca se celebrará finalmente el domingo 8 de febrero después del aplazamiento de las tradicionales carreras de caballos del domingo a causa de la lluvia. El Ayuntamiento de Vila-seca, el Jockey Club Español de Carreras de Caballos y los diferentes participantes han dado el visto bueno a la nueva fecha, que mantendrá el mismo horario previsto, a las 12 horas del mediodía.

El circuito hípico del Parque de la Torre de Dolça volverá a ser el escenario de la jornada y acogerá a los mismos participantes que ya se habían anunciado anteriormente. Tomarán parte 19 caballos purasangre ingleses, que competirán en las tres carreras programadas, con el objetivo de mantener el nivel deportivo y el ambiente tradicional.

El temporal Harry, que ha dejado este fin de semana mucha lluvia en el Camp de Tarragona, obligó a suspender la mayor parte de los actos de la Fiesta Mayor de Invierno de Vila-seca, entre ellos los tradicionales Tres Tombs, la Carrera de Payasos, el Correfoc pequeño, el Baile de Sant Miquel y el Séquito de previsto para domingo por la tarde.