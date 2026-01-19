Vandalizan el mítico Woody del paseo Jaume I de Salou

Publicado por Shaila Cid Redactora Creado: Actualizado:

La figura mítica de Woody de Salou ha sufrido un acto vandálico este fin de semana. Tal como se puede ver en un vídeo en las redes sociales, alguien habría tirado el muñeco al suelo y como consecuencia, a este se le ha caído la cabeza. La zona está acordonada por una cinta de la Policía Local.

El personaje de Woody hace muchos años que está situado en un punto estratégico del paseo Jaume I de Salou, para promocionar el parque temático PortAventura. Durante la temporada de verano, en esta zona también hay una taquilla para poder adquirir entradas para el resort de la Costa Daurada.