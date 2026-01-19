El presidente de Renfe dice que está casi «descartado» que el accidente de Adamuz se deba a un «error humano»

El presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, ha afirmado este lunes que «prácticamente» se considera «descartado» que el motivo del accidente ferroviario que ha dejado casi cuarenta muertos en Adamuz (Córdoba) se deba a un «error humano». «Tendrá que ver con alguna cuestión del material móvil de Iryo o bien de la infraestructura; hay que esperar, no especular, y ver qué dice la comisión de investigación», ha afirmado en declaraciones en RNE.

Según su opinión, el descarrilamiento se ha producido en «condiciones extrañas» y es «demasiado pronto» para determinar el motivo. «No tendremos una conclusión en breve, es muy complicado», ha asegurado, antes de detallar que ya se están tomando muestras del accidente para poder conocer las causas.