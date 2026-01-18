Salou se prepara para la Fiesta Mayor de Invierno: ¿Cuándo se celebrará el Coso Blanco 2026?

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

La Fiesta Mayor de Invierno llega a Salou cargada de novedades, con una programación pensada para «fomentar la convivencia, la participación ciudadana y el sentimiento de pertenencia», reforzando al mismo tiempo las medidas de accesibilidad y seguridad. Entre las propuestas más destacadas, Salou acogerá el parque de inflables infantil mas grande de Cataluña y una emisión especial del programa 'Qué t'hi jugues!' de la Cadena SER.

Humor, emoción y orgullo

El inicio oficial tendrá lugar el jueves 29 de enero en el Teatre Auditori de Salou (TAS), a las 20h, con el tradicional pregón, que este año irá a cargo del popular actor y humorista Edu Soto. Durante el acto también se presentarán las Pubillas y el Hereu de Salou, figuras representativas de la Fiesta Mayor.

La jornada continuará con la Noche de Humor Más vale solo que ciento volando, también con Edu Soto, en el Entoldado de Fiesta Mayor, marcando el inicio de unos días intensos de celebración.

La cultura popular, el alma de la Fiesta Mayor

La tradición catalana será una de las grandes protagonistas con el Seguici Festiu, los pasacalles, los gigantes, la Mulassa, los bailes de bastones, la Morena, las sardanas y los diablos.

El sábado 31 de enero, el centro del municipio vivirá una gran jornada festiva con el pasacalle del Seguici, el baile de lucimiento, la recepción institucional a las entidades salouenses y la Muestra de Cultura Tradicional Catalana, con talleres para todas las edades.

Uno de los momentos más esperados será el XXXIV Trobada de Gegants, el domingo 1 de febrero, que llenará el paseo Jaume I de color, música y danza con un espectacular baile conjunto de todos los grupos participantes.

La fiesta se cerrará el domingo 8 de febrero con un correfuego y castillo de fuegos que pondrá el punto final a una semana llena de emociones.

Propuestas familiares e inflables a gran escala

Los niños tendrán un protagonismo especial con una agenda rellenada de talleres, gincanas, espectáculos, chocolatadas y actividades lúdicas. En la Biblioteca Municipal se llevará a cabo la gincana visual Vesteix el Nan, mientras que el Espai d'Infància del Carrilet acogerá talleres creativos durante varios días.

La gran novedad de este año será el parque de inflables infantil mayor de Cataluña, una apuesta clara para convertir la Fiesta Mayor en una experiencia inolvidable para las familias, con diversión, juego y seguridad garantizadas.

La Fira Xic's, abierta hasta el 9 de febrero, incluirá atracciones, promociones especiales y actividades como el Cós Blanc Xic's, con confeti, música y animación infantil, así como el Seguici Petit, la Zona Diver-Xic's, pintacaras y teatro de calle.

Conciertos, orquestas y noches de fiesta

La Fiesta Mayor de Invierno también es sinónimo de música y diversión nocturna. El Entoldado de Fiesta Mayor acogerá conciertos de grupos locales, tributos como The Abba Experience, orquestas como Montgrins, Swing Latino, Nueva Alaska y Cocktail Tributov, así como sesiones de DJ hasta la madrugada.

Como novedad, se incorporan los vermúes electrónicos y los tardeos con DJs del municipio. El humor también tendrá su espacio con el espectáculo Silencio se ríe de Jordi LP, y el teatro amateur con Farsa a la escocesa, a cargo de Salou Okupa Teatre.

Deporte y radio en directo

La oferta deportiva incluye el XXVII Torneo 24 horas de Fútbol Sala, la carrera Wild Trail Salou, torneos de petanca y dominó, partidos de baloncesto, exhibiciones hípicas y jornadas de puertas abiertas al Club Náutico.

Además, el viernes 6 de febrero, Salou acogerá, al mediodía, la emisión en directo del programa Què t'hi jugas! de Cadena SER Cataluña, presentado por Sique Rodríguez y Lluís Flaquer, una cita pensada para hacer las delicias de los amantes del fútbol.

El gran momento: el Coso Blanco

La Fiesta Mayor también es una invitación a compartir mesa con propuestas como la fideuada popular, los vermúes electrónicos y las chocolatadas.

Uno de los actos más singulares es el Juego de la Zanahoria , organizado por el Grup Esplai de Salou, una actividad lúdica y solidaria que combina diversión y compromiso social, ya que la recaudación se destina a proyectos sociales.

El sábado 7 de febrero llegará el día más esperado con el Coso Blanco: madrugada joven, pasacalle de carretelas, Zona Joven con DJ, concierto de Fiesta Mayor y el gran desfile nocturno con confeti, luz y música.

El Coso Blanco es uno de los acontecimientos más emblemáticos de Salou, capaz de atraer miles de personas y transformar la ciudad en una gran fiesta al aire libre.

Una fiesta inclusiva, segura y para todo el mundo

La organización ha reforzado la vertiente social con zonas accesibles para personas con movilidad reducida y la instalación de una carpa Punto Lila para prevenir y atender cualquier incidente machista o de cualquier otro tipo, garantizando unas celebraciones seguras y respetuosas.