Salou anuncia quién será el pregonero de la Fiesta Mayor de Invierno

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

Salou ha revelado el nombre del pregonero que inaugurará la Fiesta Mayor de Invierno de este año, una cita clave del calendario festivo que llegará cargada de actos, tradición y propuestas pensadas para todos los públicos. El encargado de abrir oficialmente las celebraciones será el actor, humorista y showman Edu Soto, en un pregón que tendrá lugar el jueves 29 de enero a las 20 h en el Teatro Auditorio de Salou (TAS).

Edu Soto es uno de los cómicos más populares de la escena estatal. Conocido por su paso por el programa televisivo El Neng de Castefa y por una destacada trayectoria en el teatro, en el cine y en la televisión, Soto se ha consolidado como un artista polifacético, con un estilo de humor fresco, irónico y muy próximo al público, que combina monólogos, improvisación y música en directo. Su presencia como pregonero garantiza una inauguración dinámica, divertida y llena de energía.

Durante el acto del pregón también se presentarán las Pubilles y el Heredero de Salou, figuras representativas de la Fiesta Mayor, que simbolizan la tradición, el arraigo y el espíritu festivo del municipio.

La primera jornada se completará con la Noche de Humor 'Más vale solo que ciento volando', un espectáculo protagonizado por el mismo Edu Soto que tendrá lugar en el Envolat de Fiesta Mayor.

Con este show, el artista ofrecerá una propuesta cómica llena de ritmo, sorpresas y complicidad con el público, dando el pistoletazo de salida, a unos días intensos de celebración.