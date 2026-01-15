PortAventura podría empezar la temporada sin tener el Dragon Khan listo

El mítico loop de Dragon Khan ya es historia. PortAventura World ha aprovechado el cierre de temporada para llevar a cabo el desmontaje parcial de la montaña rusa más emblemática del parque. Se trata de «la obra de mantenimiento más importante de la historia de PortAventura», según ha explicado Sergio Fraile, director de Servicios Técnicos del parque.

Según comenta Fraile, el día 7 de enero ya se empezó con el retrack parcial del vertical loop i del cobra roll de la mítica montaña rusa, que ya forma parte del sky line de la Costa Daurada. Estas actuaciones buscan alargar la vida útil de la atracción, pero en ningún caso modificarán la experiencia del visitante, según comentan desde el parque.

Las tareas, en las que participaran una cincuentena de personas de forma paralela, consisten en desmontar las piezas, sacar las vías y las columnas actuales. «Después en paralelo, vendrán los equipos de demoliciones para hacer trabajos en la parte de cimentación de las columnas». La fase final consistirá en volver a montar los tramos e iniciar las pruebas y comprobar que todo funciona correctamente. El coste de la macroperación de mantenimiento sería de unos 2,5 o 3 millones de euros.

El director de Servicios Técnicos de PortAventura asegura que «con estas mejoras el usuario no notará ningún cambio respecto a la experiencia anterior». Los cambios que se están efectuando suponen una mejora para la seguridad de la atracción, aunque aseguran que el Dragon Khan «podría haber continuado alguna temporada más» funcionando.

Sobre las previsiones de su apertura, desde el parque aseguran que es complicado saber cuándo. «Podría ser que empecemos la temporada sin el Dragon Khan» y afirman que están poniendo todos los esfuerzos en que el Shambhala pueda abrir sin problema, ya que es la atracción más cercana y que se puede ver más afectada. La mala meteorología de las últimas semanas, por viento y lluvia, han comportado que los trabajos se hayan retrasado.

Estos son los retoques más importantes de la atracción en sus treinta años de vida, aunque desde PortAventura confirman que hablarán con el fabricante suizo para ver cuándo habrá que hacer más cambios. Los trabajos se centran en el vertical loop y en el cobra roll ya que son las partes que «han sufrido una fatiga más grande», afirma Fraile.

Las nuevas piezas ya han llegado al parque transportadas en tráilers desde diferentes puntos de Europa. Mientras que PortAventura aún está pensando que hará con las piezas que se retiren, una de las opciones que barajan es reciclarlas. Lo que si se hará es conservar las partes más icónicas de la rollercoaster.

No es la primera vez que una de las atracciones de PortAventura pasa por una intervención compleja. Uno de los ejemplos es la Stampida, en la que se renovaron una parte de los raíles de madera por unos de acero para minimizar las vibraciones que caracterizaban a esta montaña rusa. El objetivo ahora es similar, conservar la adrenalina que caracteriza al Dragon Khan, pero con una infraestructura renovada y preparada para las próximas décadas.