Nuevo aparcamiento en la estación del Camp de Tarragona: ¿se puede aparcar gratis?

La estación de alta velocidad del Camp de Tarragona cuenta desde ahora con un nuevo aparcamiento gratuito junto a la terminal ferroviaria. ADIF ha puesto en servicio este parking provisional, con 126 plazas, con el objetivo de mejorar el acceso de los viajeros a una estación que durante años ha carecido de una alternativa gratuita para dejar el vehículo.

Hasta ahora, los viajeros solo contaban con un aparcamiento de pago o recurrían al estacionamiento irregular en el voral de la carretera de acceso, una práctica habitual durante años que generaba problemas de seguridad. Con la apertura del nuevo parking, ADIF ha prohibido aparcar fuera de las zonas habilitadas mediante señalización específica y la colocación de elementos físicos a lo largo de la vía.

El aparcamiento puesto en servicio tiene carácter provisional y se ha acondicionado en unos terrenos anexos a la estación. Aunque ya está operativo, el espacio se encuentra pendiente de completar algunas mejoras, como la instalación de sistemas de videovigilancia, la mejora del alumbrado y un refuerzo de la señalización interior y exterior.

Esta actuación se concibe como una solución temporal mientras se impulsa la construcción de un aparcamiento definitivo de bajo coste, que está previsto que cuente con alrededor de 600 plazas. El objetivo es dar respuesta a la elevada demanda de estacionamiento en una estación situada lejos de los principales núcleos urbanos y utilizada diariamente por cientos de viajeros.

El proyecto del futuro parking irá acompañado de nuevas actuaciones viarias. El Govern prevé construir una rotonda en las inmediaciones de la estación que permitirá conectar el aparcamiento definitivo con un nuevo tramo de carretera y facilitar el acceso desde la TP-2031. La redacción del proyecto de esta infraestructura viaria ya ha sido licitada este mes de enero.

La puesta en funcionamiento del aparcamiento gratuito, y vigilado, busca poner fin al estacionamiento irregular en la carretera de acceso, un problema histórico que, además de riesgos para la seguridad, ha derivado en repetidos robos en el interior de vehículos.