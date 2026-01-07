Confirmado: la cifra millonaria que repartió la administración de Salou con la Lotería del Niño

Dos trabajadores de la administración Doña Pilar de Salou brindando con cava y mostrando el cartel del primer premio del Sorteo del Niño.ACN

La administración Doña Pilar de Salou repartió, en el día de ayer, Día de Reyes, parte del primer premio del Sorteo del Niño, y ahora ya sabe cuántos décimos vendió. En total, fueron 15, valorados en un total de 3 millones de euros. El número ganador, 06703, ha convertido a este establecimiento del centro de Salou en uno de los once puntos de Cataluña donde ha caído el premio más codiciado de la rifa de Reyes.

Los trabajadores del local celebraron el suceso con alegría y cava, y recordaron que, a lo largo de sus más de 40 años de historia, han repartido numerosos premios importantes. “Nos hace mucha ilusión, teníamos muchas ganas de dar el de Reyes”, explicaba Amadeu Jové, encargado del local, quien destacaba la “suerte” que ha acompañado a la administración en las últimas décadas.

En 2019, la administración también se convirtió en protagonista al vender gran parte del primer premio de la Grossa de Navidad, repartiendo 320 millones de euros del número 26590. Desde entonces, la Doña Pilar ha seguido siendo un referente en la provincia de Tarragona para los grandes premios de lotería.

Los responsables del establecimiento confían en que esta buena noticia aumentará las ventas de cara a los próximos sorteos, tras los años complicados por la pandemia, y refuerzan su reputación como una administración con mucha experiencia y suerte en grandes premios. “Dar premios es lo bonito de nuestro trabajo, trabajamos para eso y que toque aquí es muy gratificante para todos”, concluían los empleados.