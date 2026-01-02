El Dreams Village de PortAventura acoge niños con enfermedades crónicas de hospitales del territorio

Esta semana el Dreams Village de PortAventura ha acogido por primera vez diez niños que sufren una enfermedad crónica y que son tratados en los hospitales Joan XXIII de Tarragona y Sant Joan de Reus. El proyecto que está en marcha desde el 2019 trabajaba con familias de centros pediátricos de Barcelona y Madrid y ahora lo ha hecho con los del territorio.

Desde el martes pasado y hasta el domingo, las familias pueden estar en uno de los apartamentos del resorte gratuitamente y acceder al parque sin tener que hacer cola en las atracciones. Los responsables de pediatría de los hospitales destacan que estas estancias aportan a los pacientes y los suyos acompañados un «beneficio emocional» para su recuperación, además de reforzar los «vínculos familiares».

El Marc Santiago sufre una cardiopatía, igual que sus hermanos. Son de Reus y habían venido ya a PortAventura, pero nunca hasta ahora tantos días seguidos. Ha sido uno de los primeros pacientes del Hospital Sant Joan de Reus escogido para hacer una estancia en el Dreams Village. Comenta que es «impresionante». Carla, su hermana, destaca que tienen «muchas cosas a hacer» entre el parque de PortAventura y el de Ferrariland. Además, pueden subir a las atracciones sin hacer cola y al estarse seis días han podido disfrutar de espectáculos que normalmente no veían. «Estamos muy contentos todos y cada día nos lo pasamos mejor», dice el Marco.

La jefa del servicio de pediatría del Hospital Joan XXIII, Mar Albújar, explica que esta experiencia aporta a los pacientes un «beneficio emocional» que es «muy importante» para la recuperación física y emocional de los niños. Los diez niños y niñas seleccionados para hacer esta primera estancia sufren enfermedades crónicas. «Las más frecuentes son neurológicas, pero son pacientes que muchas veces tienen afectados varios órganos y sistemas que influyen en su vida, y son enfermedades de por vida, crónicas, de larga duración y que los afectan en su día a día», señala Andújar.

Reforzar el vínculo familiar

Desde el Hospital Sant Joan de Reus, la adjunta a pediatría, Rosa Collell, destaca que el proyecto «favorece el vínculo familiar», puesto que el diagnóstico de estas enfermedades provoca un «trasbalse de arriba abajo». Cada paciente puede escoger cinco miembros con quién pasar la estancia en los apartamentos que hay justo junto al parque temático. «Muchas veces, la situación que sufren es muy difícil, y la familia necesita este espacio para poder compartir», asevera.

Aida Torrents es madre de Alba que tiene once años y sufre una enfermedad neurológica. Explica que cada semana van al hospital de día pediátrico de Joan XXIII, en Tarragona, y que estos días los están «disfrutando mucho». «Aquí nos hemos olvidado del día a día que tenemos, de nuestra situación peculiar. Todos los privilegios que lo Dreams Village nos está proporcionando PortAventura y en la estancia lo estamos disfrutando muchísimo», insiste.

Un millar de visitantes

El 2019 la Fundación PortAventura puso en marcha el Dreams Village con seis apartamentos, y el 2024 incorporó cuatro más. La idea es que cada año pasen unas 400 familias y ya han superado el millar de visitantes.

Hasta ahora, el complejo había acogido pacientes de los hospitales Vall de Hebrón y Sant Joan de Déu de Barcelona y el Infantil Universitario Niño Jesús de Madrid. Por primera vez, esta semana han venido familias de usuarios de los hospitales de la demarcación. «Muchas veces sí que habían venido algunos niños derivados de estos hospitales, que eran de aquí. Y dijimos, abriremos la casa un poco a los nuestros, a los que son de aquí, para que conozcan más el parque, que nos conozcan a nosotros», indica la responsable del Dreams Village, Elena Güemes.

Además de acceder a las atracciones, las familias han hecho talleres, una visita grupal en el parque y otras actividades. La idea es ir repitiendo la experiencia y que a lo largo del año vengan otros pacientes y acompañantes a disfrutar de la experiencia.