PortAventura Dreams Village celebra seis años ofreciendo esperanza además de 1.100 familias

Fotografía de una de las familias acogidas en el Dreams Village para disfrutar del ocio inclusivoCedida

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

PortAventura Dreams Village celebra su sexto aniversario consolidado como uno de los proyectos sociales más inspiradores de la Fundación PortAventura. Desde su inauguración el año 2019, el village ha acogido a más de 1.100 familias con hijos e hijas de entre 4 y 17 años afectados por enfermedades graves, ofreciéndolos una semana de estancia gratuita en un entorno de ocio adaptado y terapéutico.

Durante la “Setmana Dreams”, las familias disfrutan de seis días de actividades lúdicas y de convivencia en los tres parques de PortAventura World, así como de talleres y experiencias diseñadas para favorecer la recuperación emocional y la conexión familiar. Les debe villas accesibles, recientemente ampliadas, las zonas verdes y el acompañamiento de un equipo de más de 80 voluntarios convierten el Dreams Village en un espacio de descanso y esperanza lejos de la rutina hospitalaria.

“fue una experiencia inolvidable para Carlota y toda la familia. Verla sonreír y divertirse fue un impulso enorme en su rehabilitación y nos recordó la importancia de seguir soñando”, explica David Suárez, padre de una de las niñas acogidas.

Según Josep Andreu Figueras, presidente de la Fundación PortAventura, “PortAventura Dreams Village nació con el propósito de demostrar que la alegría también puede ser terapéutica. En estos seis años, más de un millar de familias han encontrado aquí un espacio para reconectar y recuperar la ilusión”.

El proyecto cuenta con el apoyo de centros hospitalarios de referencia como Vall d'Hebron y Sant Joan de Déu, a Barcelona, y el Hospital Niño Jesús, en Madrid, que colaboran en la selección de las familias beneficiarias. Gracias a estas alianzas y al apoyo|soporte de fundaciones, empresas y voluntarios, más de 400 familias —cerca de 1.800 personas— pueden disfrutar cada año de esta experiencia única.

Les actividades solidarias de la Fundación como la Cena Solidaria anual, la Fun Run o el Torneo de Golf han permitido recaudar fondos para ampliar el alcance del Dreams Village e impulsar nuevas iniciativas sociales dentro y fuera del resorte.