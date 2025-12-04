Una discoteca de Salou se transforma en un mercado de Navidad solidario este fin de semana

Salou vivirá este primer fin de semana de diciembre una transformación sorprendente, ya que la discoteca Flashback se convertirá en un mercado navideño solidario con motivo del ‘Christmas Magic Market’. La iniciativa, impulsada por El Rinconcito de Manel, Fantasia Animación y Flashback Salou, se celebrará los días 6 y 7 de diciembre y se suma a la campaña #PelsValents, destinada a recaudar fondos para el Pediatric Cancer Center Barcelona del Hospital Sant Joan de Déu.

La entrada será gratuita para los menores, mientras que los adultos pagarán un acceso solidario que se destinará íntegramente al centro oncológico pediátrico más grande de Europa, con 8.400 m² y capacidad para atender a 400 nuevos pacientes. El objetivo es avanzar en la lucha contra el cáncer infantil y hacer posible un espacio de referencia mundial accesible para niños de todo el planeta.

El evento contará con una ambientación plenamente navideña y actividades para todas las edades: pintacaras, hinchables, un photocall festivo, dulces artesanos de El Rinconcito, food trucks, un carro de churros con chocolate, la visita de Papá Noel y una gran rifa con más de 40 regalos.

Desde El Rinconcito de Manel, María Esteva explica que la propuesta “nace con la voluntad de que pequeños y mayores disfruten de la Navidad a cualquier hora del día” y destaca que el componente solidario es “esencial”, con una carpa dedicada a #PelsValents para dar visibilidad al proyecto. Los organizadores invitan a la ciudadanía a participar y a convertir el ‘Christmas Magic Market’ en un evento inolvidable con un fin solidario.