La discoteca de Salou que se ha colado entre las 100 mejores del mundo

Publicado por Daniel Cabezas Ramírez Creado: Actualizado:

La discoteca Tropical Salou ha sido incluida en la prestigiosa lista The World’s 100 Best Clubs 2025, ocupando el puesto 85. Este ranking, que podrían ser considerados como los Oscar del ocio nocturno, combina los votos del público internacional con la evaluación de un jurado profesional, consolidando al local de Salou como uno de los referentes del ocio nocturno.

Este reconocimiento se dio a conocer durante la gala de los Golden Moon Awards que se celebró ayer en Valencia y reunió a más de 65 expertos internacionales del sector. La discoteca se suma a otros clubes catalanes que destacan en el ranking, por lo que queda patente que Cataluña tiene una presencia destacada en el panorama mundial del ocio nocturno.

Tropical Salou cuenta con varias salas distribuidas en diferentes plantas y con programación musical variada, lo que le da un carácter distintivo frente a otros clubes de España. Su inclusión en el top 100 no solo reconoce la calidad del club, sino que refuerza la proyección de Salou como destino turístico y de ocio nocturno.

En el resto de Cataluña, varias discotecas también se han colado en el ranking. Shôko Barcelona ocupa el puesto 7 y Opium Barcelona el 9, ambas en el top 10 de mejores discotecas del mundo, mientras que Sutton se sitúa en el puesto 12 y Sala Apolo en el 34, consolidando a la región como una de las más relevantes en el ocio nocturno internacional.