El camping de Salou que ha sido premiado por su piscina

El Camping Sangulí de Salou ha sido reconocido como la mejor piscina pública en los Premios Piscina Barcelona 2025, celebrados en el recinto de Gran Via de Fira de Barcelona. Diseñadas por Piscinas Condal, estas instalaciones destacan por su perfecta integración en el entorno natural, combinando piscinas para adultos e infantiles con un diseño sostenible y técnica impecable que garantiza estanqueidad total.

Más de un centenar de profesionales del sector asistieron al acto, donde también se entregaron galardones a proyectos de piscina residencial, wellness, diseño exterior y talento joven.

Premios que reconocen creatividad y sostenibilidad

Los galardones de Piscina Barcelona distinguen la innovación y la excelencia en cinco certámenes: Premios Piscina Barcelona, Producto Innovador, Wellness Experience, Diseño Outdoor y Concurso Internacional para Estudiantes de Arquitectura y Paisajismo.

Innovación y tecnología en el sector acuático

Entre los Productos Innovadores, el premio a conectividad fue para EcoSurfer Senti, de Aiper, primer skimmer solar con visión artificial y análisis digital del agua. En sostenibilidad, Keramikos Grey 2 Green, de Oxidine Water Technology, destacó por su sistema de ultrafiltración cerámica que recupera el 99,9 % del agua utilizada.

Talento emergente y diseño exterior

El concurso de estudiantes premió proyectos que reinterpretan el agua en entornos urbanos, como Bio-mirador inmersivo 72, un centro acuático en Park Güell diseñado por Max Hildebrand. En diseño exterior, el proyecto "Can Farrés. Paisaje y Memoria", de Scob, fue reconocido por su integración en un entorno histórico y natural.