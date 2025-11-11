Gastronomía
El restaurante de Tarragona que sorprende con sus huevos rotos con bogavante: reconocido por la Guía Michelin
El restaurante combina recetas tradicionales con un toque moderno y creativo
En Salou, La Morera de Pablo & Ester se ha convertido en un referente de la gastronomía mediterránea de autor. El restaurante combina recetas tradicionales con un toque moderno y creativo, destacando especialmente por sus huevos rotos con bogavante y platos como los buñuelos de bacalao sobre tartar de escalivada.
La calidad del local ha sido reconocida por la Guía Michelin, que resalta su carta moderna y divertida, y por la Guía Repsol, que le otorgó un Solete por su propuesta de mar y montaña y su agradable entorno bajo la morera del jardín. Los platos se presentan con cuidado y atención al detalle, buscando sorprender a los comensales en cada visita.
El restaurante cuenta con un comedor acristalado que ofrece luminosidad y sensación de amplitud, así como una terraza al aire libre bajo la sombra de la morera que da nombre al establecimiento. La decoración combina elegancia y confort, con sillas de mimbre, caminos de mesa texturizados y centros artesanales que crean un ambiente acogedor.
Clientes y visitantes destacan en sus reseñas la atención personalizada, la frescura de los productos y la presentación de los platos. Para quienes buscan disfrutar de la alta cocina mediterránea sin salir de la demarcación, La Morera es un espacio ideal para cenas especiales, celebraciones familiares o simplemente para vivir una experiencia gastronómica memorable en Salou.