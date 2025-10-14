Vespella de Gaià contará con una nueva depuradora el próximo año

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Agbar ha sido adjudicataria del proyecto de construcción de una nueva depuradora en Vespella de Gaià, para tratar las aguas residuales de este municipio y del núcleo de Sant Miquel. La infraestructura, con un presupuesto de 1,9 millones de euros, ha sido financiada por la Agència Catalana de l'Aigua. Agbar será también responsable de la puesta en marcha de la instalación, prevista para febrero del 2026, y de su gestión durante el primer año.

La planta se está construyendo en una parcela del polígono industrial del municipio, cerca del barranco de Salomó. Este emplazamiento ha sido escogido por su ubicación estratégica, ya que facilita la recogida y el tratamiento de las aguas residuales.

La nueva depuradora incorpora un sistema de tratamiento biológico por lagunas o canales de poca profundidad, construidos con vegetación propia de los pantanales, donde el agua se depura con los mismos procesos que tienen lugar en este entorno natural. Se trata de un proceso con bajo consumo energético, idóneo para núcleos de menos de 2.000 habitantes. Este tipo de sistema no sólo garantiza una depuración eficiente, sino que también contribuye a mejorar la biodiversidad.

Concretamente, la instalación dispondrá de un total de 4 lagunas, diseñadas para tratar caudales de agua que están en torno a 205 metros cúbicos diarios en verano y de 125 metros cúbicos diarios en invierno. Dos de las lagunas tendrán un sistema de aeración mediante sopladores donde se eliminará la materia orgánica del agua; la tercera laguna hará el proceso de sedimentación, donde se decantan los barros; y en la cuarta laguna tendrá lugar el proceso de afinamiento, mediante el cual se asegurará la calidad del agua.

Además de la depuradora, se está construyendo un colector concentrador para recoger las aguas residuales de ambos núcleos, a través de dos ramales y cinco rebosaderos de pluviales donde se instalarán rejas de retención de sólidos. Esta infraestructura permitirá evitar posibles desbordamientos en episodios de lluvia intensa y mejorará la eficiencia del sistema de saneamiento.