El restaurante de Tarragona donde puedes comer marisco y sushi ilimitado por menos de 20 euros

Publicado por Daniel Cabezas Ramírez Creado: Actualizado:

A pie de la N-340, a la altura del Arc de Berà en Roda de Berà, se encuentra Oki Wok, un restaurante tipo buffet que destaca por ofrecer una mariscada al gusto del cliente por menos de 20 euros, una propuesta poco habitual en este tipo de establecimientos.

El funcionamiento es sencillo: los comensales eligen los mariscos que desean —como cigalas, gambones, navajas, almejas, patas de cangrejo u ostras—, y el personal los cocina al momento, al wok o a la brasa. Además, hay una zona de sushi que se repone de forma regular con opciones como makis, nigiris y uramakis, así como otros platos asiáticos como fideos, arroz tres delicias, gyozas o tempura.

El formato buffet permite repetir tantas veces como se desee. El precio del menú es de 17,95 euros de lunes a viernes al mediodía, y de 24,95 euros por las noches, los fines de semana y los días festivos. También existe una tarifa reducida para niños menores de 7 años, que pagan la mitad.

Oki Wok está ubicado, concretamente, en la calle de Bèlgica, número 22, a escasos metros de la salida del Arc de Berà en la N-340, una de las principales vías de la costa tarraconense. El restaurante abre de 13:00 a 16:00 y de 20:30 a 23:30 entre septiembre y junio, y en verano (julio y agosto) ajusta su horario de apertura a 12:45 a 16:00 y de 19:50 a 23:30.