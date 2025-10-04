Muere la conductora de uno de los vehículos implicados en el accidente de la N-340 en la Riera de Gaià

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Una mujer de 72 años y vecina de la Riera de Gaià ha muerto a raíz de un accidente de tráfico registrado ayer por la noche al punto kilométrica 1.173,6 de la carretera N-340, a su paso por el municipio del Tarragonés. Según ha informado el Servicio Catalán de Tráfico, el aviso del siniestro se recibió a las 20.06 horas.

En el accidente se vieron implicados dos turismos y una furgoneta. La conductora de uno de los vehículos resultó herida crítica y fue trasladada al hospital Joan XXIII, donde finalmente ha muerto. Otras tres personas resultaron heridas menos graves: una mujer y un hombre, evacuados en el hospital Sant Pau y Santa Tecla, y otra mujer, trasladada al Juan XXIII.

Los Mossos d'Esquadra han informado de que el conductor del otro turismo implicado ha sido detenido como presunto autor de un delito de homicidio por imprudencia grave, así como por conducir bajo los efectos del alcohol y las drogas. También se negó a someterse a las pruebas de alcoholemia.

A raíz del siniestro, la N-340 quedó cortada en los dos sentidos hasta las 22.27 horas, con desvíos señalizados. Hasta el lugar se movilizaron seis patrullas de los Mossos d'Esquadra, tres dotaciones de los Bomberos de la Generalitat, que realizaron tareas de excarcelación, y seis unidades del Sistema de Emergencias Médicas (SEM).