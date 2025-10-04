Cuatro heridos, dos graves, en un choque múltiple en la N-340 en la Riera de Gaià

Publicado por Marta Omella Redactora Tarragona Creado: Actualizado:

Cuatro personas resultaron heridas ayer viernes por la noche en un accidente de tráfico en la N-340, en el punto kilométrico 1173, a la altura de la Riera de Gaià, en que se vieron implicados tres turismos.

El aviso se recibió a las 20.05 horas y hasta el lugar se desplazaron tres dotaciones de Bomberos de la Generalitat, que tuvieron que excarcelar uno de los conductores, que había quedado atrapado dentro del vehículo después del impacto. A las 20.37 horas la persona ya había sido liberada y puesta en manos del Sistema de Emergencias Médicas (SEM).

El SEM atendió a cuatro afectados, dos de ellos en estado grave y dos menos graves. Los heridos graves y uno de los menos graves fueron trasladados al Hospital Joan XXIII de Tarragona, mientras que el otro afectado ingresó en el Hospital Santa Tecla.

Una vez acabada la excarcelación, los Bomberos llevaron a cabo tareas de control de riesgos y de limpieza de la calzada.

La carretera N-340 quedó cortada en ambos sentidos mientras se hacían las tareas de rescate y atención a los heridos. El tráfico se desvió por las carreteras T-202 y T-214 hasta que la vía se reabrió.