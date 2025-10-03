Publicado por Daniel Cabezas Ramírez Creado: Actualizado:

El chef Pep Moreno, cocinero del restaurante Deliranto de Salou, ha sido reconocido con uno de los prestigiosos ‘cuchillos’ de The Best Chef Awards 2025, uno de los galardones más influyentes de la alta gastronomía a nivel mundial. La ceremonia, celebrada en Milán, reunió a algunos de los cocineros más destacados del mundo. Es la primera vez que un chef de la provincia de Tarragona recibe esta distinción internacional, lo que marca un hito para la cocina del territorio.

Este reconocimiento posiciona tanto a Pep Moreno como a Deliranto en el mapa global de la gastronomía de vanguardia. El jurado ha valorado especialmente una propuesta que va más allá del plato, combinando arte, emoción y sabor en experiencias culinarias que buscan conmover al comensal. "Este premio es un orgullo no solo para nuestro equipo, sino también para Salou y para toda la gastronomía catalana", ha explicado Moreno tras recibir el galardón.

Deliranto, que ya cuenta con una estrella Michelin, se ha consolidado como un referente de la cocina creativa en España gracias a su enfoque narrativo y teatral. Cada menú se construye como una historia sensorial, en la que los ingredientes, la presentación y la puesta en escena se integran para ofrecer una experiencia única. El restaurante ha sido reconocido en varias ocasiones por su originalidad y compromiso con la excelencia gastronómica.

Con este nuevo hito, Pep Moreno se suma al reducido grupo de cocineros españoles con proyección internacional reconocida en The Best Chef Awards. El premio no solo celebra su trayectoria, sino también el talento que emerge desde lugares como Salou, reafirmando que la alta cocina puede nacer y brillar desde cualquier rincón.