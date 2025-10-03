Los comercios de Altafulla constatan menos afluencia y un gasto más bajo este verano

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La mayoría de los comercios de Altafulla afirma que este verano ha habido menos gente en el municipio y como consecuencia su gasto también ha bajado. Este es uno de los datos que refleja la encuesta que ha realizado, un año más, la Asociación Turística de Empresarios y Comerciantes de Altafulla (ATECA) donde opinan que esta temporada turística ha sido peor respecto el 2024.

Con respecto al gasto, un 76% de los comercios aseguran que ha estar menor (39%) o igual que el año anterior (37%), con descensos del 20%–30% a la mitad de los negocios. Las principales quejas recogidas de los clientes apuntan en el estado de la playa, la nueva zona azul, la limpieza en la calle, los olores de la basura y la falta de servicios.

Este verano, la principal novedad ha sido la implementación de la zona azul Baix a Mar. Un 65% de los encuestados considera que la medida ha sido perjudicial porque ha disuadido al visitante de un día, el cual consideran clave en verano, y ha desviado flujos hacia playas próximas con aparcamiento gratuito. Por eso creen que no se ha tenido en cuenta el perfil del cliente de Altafulla, con el riesgo de una bajada de afluencia el próximo año.

El amplio horario de pago (9.00-21.00) ha afectado especialmente a la restauración del mediodía y ha desplazado consumo a partir de las 21.00, vaciando la parte de Baix a mar muchas tardes. Un 88% de los encuestado creen que la propuesta lógica era hacer un horario partido (10.00-13.00 y 17.00-20.00) o la gratuidad entre 13.00 y 17.00.

El 71% de los hoteles y apartamentos turísticos ha sufrido cancelaciones, con pérdidas asociadas. Los motivos principales son zona azul considerada abusiva, el mal estado de la playa y la falta de arena, y la suciedad en las calles. Un único establecimiento declara no haber tenido cancelaciones, pero sí un enfado generalizado de sus clientes y la intención expresa «pensárselo» para volver en verano próximo.

El coste y el sistema de pago

El coste diario estimado (en torno a los 20 €) se señala como motivo de reducción de la estancia y gasto por parte de los visitantes, e incluso de su decisión de no volver. Entre el 35% que no posiciona en contra de la zona azul, se reconocen beneficios como la rotación de vehículos y el uso de plazas privadas, pero se pide una planificación mejor.

Las quejas más repetidas apuntan a la imposibilidad de pagar con tarjeta y a la dependencia de efectivo, con parquímetros «anticuados» que no dan cambio. La app de pago ha fallado por falta de cobertura y ha generado incidencias constantes. Un 41% denuncia falta de información y una gestión deficiente de las etiquetas para empadronados y segundas residencias.

Demandas

Ante estos hechos, los comerciantes y empresarios de Altafulla reclaman más limpieza, la mejora de aceras y zonas verdes, servicios de playa (duchas, lavapies, reposición de arena) y la contención de olores en los contenedores. Además, se quejan de que en verano se echan de menos más acontecimientos, espacios lúdicos y acciones de dinamización comercial que ahora no existe o es muy precaria por parte del ayuntamiento. En consecuencia, piden activar el Plan de Dinamización Comercial pedido al concejal de Turismo y Comercio, documento todavía pendiente.

Valoración del consistorio

Por su parte, el Ayuntamiento hizo una valoración positiva de la activación de la nueva Zona de Estacionamiento Regulado (ZER) en el barrio marítimo. Desde el 10 de julio, la ZER ha generado una recaudación total de 142.000 euros, muy por encima de los 60.000 previstos inicialmente. También aseguran su puesta en funcionamiento ha facilitado la rotación de aparcamiento tanto para vecinos como para visitantes. Por este motivo contemplan ampliarla la próxima temporada hacia el Hort de Pau y el resto de Baix a Mar, a excepción de los Munts.