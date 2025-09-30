Altafulla hace balance positivo de la Zona de Estacionamiento Regulado y estudia ampliarla

Publicado por Lydie Diatta Creado: Actualizado:

La Zona de Estacionamiento Regulado (ZER) en el barrio marítimo de Altafulla ha cerrado su periodo de aplicación de verano con un balance muy positivo, superando las previsiones iniciales y mejorando la comodidad y la rotación de aparcamiento tanto para vecinos como para visitantes.

Desde el 10 de julio, después de unos días de prueba, la ZER ha generado una recaudación total de 142.000 euros, muy por encima de los 60.000 previstos inicialmente. Esta suma incluye 11.250 euros provenientes de 625 multas para no disponer del ticket, 1.425 euros correspondientes a 95 abonos de trabajadores y comerciantes, 20.235 euros por 1.349 abonos de vecinos de segunda residencia —superando los 13.000 previstos— y 109.000 euros de tickets de zona azul, con un 55% pagado en efectivo y un 45% a través de la aplicación MOT Aparcar. La zona azul ha tenido una media de 600 usuarios diarios, evidenciando una buena acogida del servicio.

El coalcalde Jordi Molinera ha destacado que “la ZER ha facilitado aparcar en el barrio marítimo, haciéndolo más cómodo y ordenado” y que los aparcamientos públicos gratuitos también han tenido una mayor utilización, demostrando que el sistema mejora la movilidad para todo el mundo.

Por su parte, el concejal de Hacienda Dani Franquès ha adelantado que “vista la experiencia, de cara al próximo año muy probablemente la ZER crezca”, con una posible ampliación hacia l'Hort de Pau y el resto de Baix a Mar, a excepción de los Munts, donde los vecinos habían reclamado la aplicación del sistema.

La inversión inicial ha sido de 30.000 euros, y el Ayuntamiento estudia la posibilidad de instalar parquímetros con pago con tarjeta para facilitar todavía más el servicio. El gobierno municipal ha anunciado que seguirá trabajando para mejorar la experiencia de los usuarios, optimizar la gestión del aparcamiento y ampliar la ZER a más zonas del municipio.