La 'Festa al Cel' llena de público y espectáculo el litoral salouense

Les playas de Salou se han llenado este sábado por la tarde para disfrutar del Sunset Airshow, la primera gran jornada de la Festa al cel 2025, el festival aéreo más importante del Estado y uno de los referentes a escala europea.

Centenares de familias y aficionados a la aviación han convertido el paseo marítimo y el Espigó del Moll en un auténtico mirador, siguiendo con atención las acrobacias y maniobras que han teñido de ruido y color el cielo de la Costa Daurada.

Durante más de tres horas, el público ha podido ver en acción una amplia variedad de aparatos: aviones históricos de la Fundación Parque Aeronáutico de Cataluña, helicópteros Chinook i Tigre de las FAMET, el potente F-18 y el Eurofighter Typhoon de l'Exèrcit de l'Aire y del Espacio, así como exhibiciones acrobáticas a cargo de Juan Velarde con su Edge 540 y Cástor Fantoba con el Sukhoi 26.

Uno de los momentos más aplaudidos ha sido la participación de los AeroSuperbatics Wingwalkers del Regne Unit, que han dejado boquiabierto al público con sus acrobacias sobre las alas de los Boeing Stearman. También han cautivado los asistentes la demostración del mítico helicóptero Chinook, la caída de la Patrulla Paracaidista del Ejército del Aire (PAPEA) y el espectacular cierre con los Aerosparx, que han combinado drones, pirotecnia y un Grob 109, B en un número nocturno único.

El acontecimiento continuará este domingo con el Gran Airshow (11 h – 15 h), que reunirá más de 20 formaciones militares y civiles. Entre los momentos más esperados, destacan las exhibiciones del Airbus A400M, los Eurofighter Typhoon y la Patrulla ASPA, además de la participación de Salvamento Marítimo, Bombers de la Generalitat y la compañía Vueling con un Airbus A320.

Con una previsión de más de 200.000 espectadores a lo largo del fin de semana, Salou consolida la Festa al Cel como uno de los grandes atractivos del otoño y se proyecta internacionalmente como epicentro de la aviación europea.