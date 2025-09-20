Festa al Cel 2025: Cuándo y dónde ver la gran exhibición aérea de Salou

Uno de los aviones que participarán en la Festa al CelCedida

Salou se convierte este fin de semana en el epicentro europeo de la aviación con la celebración de la Festa al Cel 2025, el festival aéreo más importante del Estado y uno de los más destacados de Europa. Entre el viernes 19 y el domingo 21 de septiembre, más 20 formaciones militares y civiles desplegarán maniobras espectaculares sobre el litoral de la capital de la Costa Daurada.

El acontecimiento reúne aviones históricos, modernos cazas de combate, helicópteros de última generación, patrullas acrobáticas y paracaidistas llegados de todo el Estado, Francia y el Reino Unido. Todo, en un marco único: las playas de Salou, con el Espigó del Moll como centro neurálgico y las playas de Llevant y Ponent como los mejores puntos para disfrutar del espectáculo.

Horarios y programación

Les exhibiciones se desarrollarán en tres sesiones diferenciadas:

Sábado 20 de septiembre: Sunset Airshow , de 18 a 21.30 h.

Domingo 21 de septiembre: Gran Airshow , de 11 a 15 h.

A continuación, el detalle de cada jornada:

Sábado 20 de septiembre · Sunset Airshow (18:00 – 21:30 h)

18:00 – 18:10 · Aeroclub Alt Camp. Carrusel ULM Vallmoll .

18:10 – 18:20 · Aeroclub Barcelona-Sabadell . Aviación civil en formación.

18:20 – 18:32 · Juan Velarde . Edge 540 .

18:32 – 18:42 · Fundació Parc Aeronàutic de Catalunya. Aviones históricos.

18:42 – 19:00 · FAMET . Boeing Chinook .

19:00 – 19:08 · Cástor Fantoba . Sukhoi 26 .

19:08 – 19:23 · AeroSuperbatics Wingwalkers (Reino Unido). Boeing Stearman .

19:23 – 19:38 · Ejército del Aire y del Espacio. F-18.

19:38 – 19:53 · Ejército del Aire y del Espacio. Eurofighter Typhoon .

19:53 – 20:05 · FAMET . Helicóptero Tigre.

20:08 – 20:20 · Musée Européen de l'Aviation de Chasse (Francia). OV10B Bronco.

20:35 – 20:50 · Patrulla Paracaidista del Ejército del Aire ( PAPEA ).

21:10 – 21:22 · Aerosparx . Drones + Grob 109 B con efectos pirotécnicos.

Domingo 21 de septiembre · Gran Airshow (11:00 – 15:00 h)

11:00 – 11:10 · Aerosparx . Grob 109 B.

11:10 – 11:18 · Aeroclub Barcelona-Sabadell . Aviación civil en formación.

11:18 – 11:30 · Salvamento marítimo ( SAR ). AW139.

11:30 – 11:40 · Fundació Parc Aeronàutic de Catalunya. Aviones históricos.

11:40 – 12:10 · Patrulla Paracaidista ( PAPEA ).

12:10 – 12:25 · Musée Européen de l'Aviation de Chasse (Francia). OV10B Bronco.

12:25 – 12:37 · Bombers de la Generalitat. AT802F Fireboss.

12:37 – 12:47 · Ejército del Aire. Airbus A400M.

12:47 – 12:55 · Cástor Fantoba . Sukhoi 26 .

12:55 – 13:10 · FAMET . Boeing Chinook .

13:10 – 13:25 · Ejército del Aire. F-18.

13:26 – 13:36 · Vueling . Airbus A320.

13:36 – 13:51 · AeroSuperbatics Wingwalkers (Reino Unido). Boeing Stearman .

13:51 – 14:03 · FAMET . Helicóptero Tigre.

14:03 – 14:18 · Ejército del Aire. Eurofighter Typhoon .

14:18 – 14:30 · Juan Velarde . Edge 540 .

14:30 – 15:00 · Patrulla ASPA . Vuelo acrobático en formación.

Un festival para toda la familia

La Festa al Cel Salou 2025, organizada con la colaboración de PortAventura World, es un acontecimiento pensado para todos los públicos. El Ayuntamiento de Salou recomienda llegar con antelación, utilizar los aparcamientos disuasivos habilitados y seguir las indicaciones de seguridad. También se aconseja llevar agua, gorra y protección solar para disfrutar de la jornada en las mejores condiciones.

Con más de 200.000 espectadores previstos, este será el mayor espectáculo aeronáutico nunca celebrado en Salou.