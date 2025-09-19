Más de 300 efectivos de la Guardia Civil velarán por la seguridad marítima de la 'Festa al Cel'

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La Guardia Civil ha activado un amplio dispositivo de seguridad, compuesto por más de 300 efectivos, embarcaciones, drones y otros medios técnicos, con motivo de la celebración de la 28ª edición de la Festa al Cel, que tendrá lugar los días 19 y 20 de septiembre en Salou.

El evento, considerado el festival aéreo más grande y antiguo de España, reunirá numerosas aeronaves y helicópteros civiles, militares y de salvamento, y prevé una asistencia superior a las 250.000 personas, principalmente en las playas de Llevant y Ponent.

La Guardia Civil ha asumido la dirección operativa del dispositivo de seguridad marítima, cuya misión principal será garantizar el control de accesos a la zona de exclusión de navegación, establecida por la Capitanía Marítima de Tarragona, así como intervenir ante cualquier incidente que pudiera afectar a la seguridad de las aeronaves participantes o de las embarcaciones existentes en las inmediaciones del evento.