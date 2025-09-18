Más de 250 efectivos de los Mossos velarán por la seguridad durante la 'Festa al Cel' en Salou

Este fin de semana se desplegará un gran dispositivo de seguridad en torno a la exhibición aérea.Mossos d'Esquadra

Los días 19, 20 y 21 de septiembre, Salou acogerá por primera vez el festival aéreo la Festa al Cel, que incluirá exhibiciones aéreas civiles y militares, así como otras actividades paralelas complementarias.

Ante la gran afluencia de público prevista, más de 350.000 personas, los Mossos d'Esquadra, conjuntamente con la Policía Local de Salou, Guardia Civil, Protección Civil, Bombers de la Generalitat, Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), técnicos municipales y empresas de seguridad privada, establecerán un amplio dispositivo de seguridad y movilidad.

El operativo prevé la participación de 250 efectivos de los Mossos d'Esquadra procedentes de las diferentes áreas y unidades de seguridad ciudadana, orden público, desactivación de artefactos explosivos, medios aéreos, marítima y canina, entre otros.

Asimismo, el viernes se instalará un Centro de Coordinación Operativa de Emergencias terrestre (CECOR) en el edificio del Club Náutico, en el Puerto de Salou, y un segundo CECOR de coordinación aérea y marítima, para garantizar una coordinación entre todos los actores participantes, que se ubicará en el espigón del puerto, concretamente en el Mirador de la Bocana.

Este dispositivo policial y de emergencias tiene como objetivo principal garantizar la seguridad y correcto desarrollo de la Festa al Cel de Salou. Por todo eso, los cuerpos actuarán de manera coordinada para proteger a las personas asistentes y velar por la seguridad ciudadana, el orden público y la convivencia.

Paralelamente, se activarán las medidas de protección, prevención y respuesta previstas en el Programa Operativo Específico Antiterrorista (POE-A), con protocolos específicos para actividades de alto riesgo, y se asegurará una respuesta rápida y eficiente ante cualquier situación de emergencia.

Además, el dispositivo incluye acciones de prevención de delitos contra el patrimonio de los asistentes, con especial atención a los hurtos, medidas para garantizar la seguridad de los usuarios del transporte público y el correcto funcionamiento de las estaciones y dispositivos para el control del tráfico y la circulación ante el incremento previsto de movilidad y vehículos.

Los Mossos d'Esquadra también han emitido una serie de recomendaciones para los asistentes del acto. Llegar con antelación y priorizar el transporte público; evitar llevar mochilas grandes u objetos voluminosos; vigilar las pertenencias personales en todo momento; y seguir las indicaciones de los cuerpos de seguridad y emergencias.