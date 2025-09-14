El sonido de la Unidad de Música del Ejército resonará en Salou como preludio de la 'Festa al Cel'

Imagen de archivo de una actuación de Unitat de Música de la Inspección General del EjércitoCedida

El Teatro Auditorio de Salou (TAS) será, el próximo miércoles 17 de septiembre a las 19.30 h, el escenario de un concierto extraordinario: 'Música del Cielo', a cargo de la Unidad de Música de la Inspección General del Ejército, una de las bandas sinfónicas militares más prestigiosas del Estado.

La formación ofrecerá al público un programa «variado y solemne», con piezas clásicas, marchas militares, obras contemporáneas y adaptaciones de grandes compositores universales.

Se trata de un repertorio que «combina rigor, excelencia artística y emotividad», características que «han consolidado esta banda como referente de conciertos institucionales y conmemoraciones de gran relevancia a nivel estatal».

El concierto llega en una semana muy especial para Salou, ya que la ciudad se prepara para vivir, del 19 al 21 de septiembre, el gran festival aéreo internacional 'Fiesta en el Cielo Salou 2025', que atraerá miles de visitantes y convertirá el municipio en uno de los principales focos de atención del calendario cultural y festivo.

Les entradas son gratuitas, pero hay que hacer reserva previa a través del portal salou.koobin.cat