Imagen de una edición anterior de la Fiesta en el Cielo.

Salou volverá a ser la sede de la Fiesta al Cielo 2025 después de cinco años de pausa. El festival aéreo mayor del Estado aterrizará para primero en la Costa Daurada del 19 al 21 de septiembre. De momento ya hay confirmadas más de 20 exhibiciones entre las cuales hay patrullas acrobáticas, aviones de combate, helicópteros y aeronaves históricas procedentes de toda Europa.

Nacida en 1991, la Fiesta al Cielo ha pasado por escenarios como Barcelona, Mataró o Lleida-Alguaire, y se ha consolidado como uno de los festivales aéreos más emblemáticos del continente. Su debut en Salou promete ser una edición histórica: con un nuevo formato, una ubicación privilegiada delante del mar y una previsión de asistencia de hasta 200.000 personas.

Un programa para todos los públicos

El festival se iniciará el jueves 19 de septiembre con una jornada de entrenamientos (de 11:00 a 15:00 h), abierta al público, durante la cual los equipos realizarán vuelos de prueba y comprobaciones técnicas.

El viernes 20 de septiembre, la playa de Llevant de Salou se transformará en un espectáculo de luz y sonido con el Sunset Airshow (de 18:30 a 21:30 h), una exhibición al anochecer con vuelos iluminados, coreografías aéreas, música y pirotecnia sincronizada.

El plato fuerte llegará el domingo 21 de septiembre con el Gran Airshow (de 11:00 a 15:00 h), una gran exhibición aérea llena de acrobacias, emoción y adrenalina, pensada para todos los públicos.

Una de las grandes ventajas de Salou es que, a diferencia de muchos festivales aéreos, aquí el público no tendrá el sol de cara, lo que garantiza una experiencia visual más cómoda y óptima durante todas las exhibiciones.

Como novedad destacada, la fiesta contará con una village comercial, un espacio de networking y exposición que reunirá empresas vinculadas al sector y a la industria aeronáutica. Este punto de encuentro profesional favorecerá sinergias, generará oportunidades de negocio y acercará la innovación tecnológica del sector al gran público.

Actividades para todo el mundo

El acceso a la Fiesta al Cel será totalmente gratuito y abierto a todo el mundo. Además de los espectáculos aéreos, el festival incluirá espacios infantiles, actividades divulgativas, foodtrucks y zonas de observación adaptadas para personas con movilidad reducida.

Salou acoge esta edición con la voluntad de consolidar el festival en el futuro y proyectar en el mundo su capacidad para organizar grandes acontecimientos. Más que un espectáculo aéreo, la Fiesta al Cielo será una celebración de la tecnología, la historia de la aviación y la emoción compartida, en un entorno privilegiado cerca del mar.

La presentación oficial de la Fiesta al Cielo se ha celebrado esta mañana en Madrid, en una rueda de prensa que ha contado con la asistencia del alcalde de Salou, Pere Granados; el director del festival, Daniel Ventura González; el piloto Juan Velarde; y Manuel Cuenca, capitán del Ejército del Aire y del Espacio.