Salou prevé terminar la cubierta de la Escuela Santa Maria del Mar en otoño

El Ayuntamiento de Salou ha salido al paso de las críticas del Partido Popular, que el domingo denunciaba el atraso en las obras de la nueva cubierta de la pista polideportiva de la Escuela Santa Maria del Mar y acusaba al gobierno de «falta de gestión».

Desde el consistorio se explica que el calendario inicial se ha visto alterado a raíz de la detección de «algunos inconvenientes en las soldaduras» efectuadas por la empresa constructora. Ante esta situación, los servicios técnicos municipales solicitaron un control de calidad exhaustivo para garantizar la estabilidad de la estructura y asegurar que cumpla con «las máximas garantías de calidad y seguridad exigidas en el proyecto».

Estas comprobaciones han hecho necesario desmontar la cubierta y sustituir varios elementos, un proceso que ha alargado la ejecución de las obras unos meses más de los previstos. El gobierno local ha subrayado que esta decisión responde exclusivamente a criterios de responsabilidad y prudencia, especialmente por el hecho de que la instalación se encuentra en un centro educativo y tiene que cumplir con las exigencias normativas.

El Ayuntamiento prevé que las actuaciones estén finalizadas durante este mismo otoño y ha reiterado la voluntad de seguir trabajando al lado de la comunidad educativa para garantizar unas instalaciones escolares seguras y de calidad.