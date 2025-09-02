Denuncian el retraso en las obras en la escuela Santa Maria del Mar de Salou

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Partido Popular de Salou ha denunciado el grave retraso en las obras de instalación de una cubierta en la pista polideportiva de la Escuela Santa Maria del Mar. Los populares acusan al gobierno municipal de «incompetente».

El grupo municipal del PP explica que las obras, que empezaron antes del inicio del curso escolar 2024-2025, no están acabadas a escasos días del comienzo del nuevo curso, «generando perjuicios importantes para los alumnos y sus familias, que ven afectado el desarrollo normal de las actividades escolares».

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Salou, Mario García, ha lamentado que, al preguntar directamente al alcalde sobre el estado de las obras, este se haya desentendido de toda responsabilidad, limitándose a calificar el asunto como «una cuestión técnica» y anunciando que la finalización no se prevé antes de tres meses. «Es inadmisible que una obra tan necesaria para nuestros niños se haya convertido en un ejemplo de dejadez y carece de gestión».