El pueblo de Tarragona que este sábado acoge la exhibición de un bote insumergible único en el mundo

Salou vivirá este sábado una cita destacada dentro del programa de Salou Capital de la Cultura Catalana, con el Bote Salvavidas de Calafell, una emblemática embarcación histórica que protagonizará dos exhibiciones, durante la mañana, en la playa de Ponent.

El acto se había programado originalmente para el pasado 12 de julio, pero las inclemencias climáticas obligaron a suspender la actividad por seguridad. Ahora, la embarcación se podrá ver en acción a las 12 horas y a la 13 horas desde la altura de la base náutica.

Se trata de un bote insumergible único en el mundo, capaz de girar sobre sí mismo y recuperar la posición original, diseñado especialmente para operaciones de salvamento marítimo.

La embarcación cuenta con una tripulación formada por 10 remeros y un patrón, y es gestionada por una entidad activa que reúne a una sesentena de remeros, hombres y mujeres comprometidos con la preservación de esta tradición ancestral.