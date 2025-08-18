El pueblo de Tarragona que esconde el mayor arrecife artificial del Mediterráneo

Publicado por Daniel Cabezas Ramírez Creado: Actualizado:

Torredembarra, en la provincia de Tarragona, alberga un proyecto pionero en conservación marina: el Biòtop. Se trata de un arrecife artificial de grandes dimensiones situado a kilómetro y medio de la costa, creado con el objetivo de recuperar la biodiversidad submarina y proteger el entorno litoral de la erosión. Finalizado en 2023, ha sido considerado el primer biotopo de estas características en el Mediterráneo.

La estructura, de forma piramidal, está compuesta por más de 40.000 toneladas de bloques de carbonato cálcico y módulos de hormigón especialmente diseñados para favorecer la vida marina. Su base se encuentra a 34 metros de profundidad y alcanza una altura de 22 metros. Las diferentes formas geométricas permiten que multitud de especies encuentren refugio, zonas de cría y alimentación.

El Biòtop muestra resultados visibles: alberga meros, pulpos, sepias, nudibranquios y corales, entre otras especies. También se ha convertido en un punto de avistamiento frecuente de peces luna e incluso delfines. Además, es utilizado por submarinistas y centros de buceo como una ruta de exploración, lo que une la vertiente medioambiental con la turística.

Este proyecto fue impulsado por la empresa Biotopo Antina y ejecutado por Naviera Daedalus, especializada en ingeniería marina. Se trata de un ejemplo de colaboración entre ciencia, empresa y compromiso ambiental, con una visión clara: restaurar el equilibrio ecológico del litoral y devolver al mar parte de lo que ha perdido por la acción humana.

El Biòtop de Torredembarra también actúa como barrera contra la erosión costera, al reducir el impacto de las olas sobre la playa. Esta doble función —ambiental y protectora— lo convierte en una infraestructura singular, con un modelo replicable en otras zonas del Mediterráneo afectadas por la pérdida de hábitats marinos.

Más allá de su función ecológica, el proyecto ha despertado interés en sectores científicos y académicos como espacio de estudio. En dos años, se ha consolidado como referente en conservación marina, innovación ecológica y turismo sostenible, posicionando a Torredembarra como un ejemplo en la protección del medio marino en Europa.