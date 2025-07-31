Parlon se compromete a reforzar todo el año la comisaría de los Mossos d'Esquadra en Salou

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

La consellera de Interior, Núria Parlon, se ha comprometido a reforzar la comisaría de los Mossos d'Esquadra en Salou de forma desestacionalizada. La medida, que no se ha concretado con cuántos efectivos se llevará a cabo, se aplicará a partir del año próximo. Según Parlon, será un refuerzo «estable y estructural» de la plantilla con el objetivo de «mejorar la estrategia de proximidad», así como las «percepciones» de la ciudadanía.

Por otra parte, la titular de Interior también ha reiterado el llamamiento a la prudencia después de los recientes ahogamientos mortales en el litoral catalán. «Cuando hay bandera roja o bandera amarilla no nos tenemos que bañar y lo tenemos que respetar, porque aunque parezca que no puede pasar nada, desgraciadamente pasa», ha insistido.

El anuncio ha sido celebrado por el alcalde de Salou, Pere Granados, quien espera que con el futuro refuerzo la localidad proporcione un «gran servicio de seguridad». El compromiso del Departament llega después de una Junta de Seguridad Local celebrada a mediados de junio y dónde, entre otras cuestiones, se trató el top manta. Por otro lado, esta campaña de verano, la comisaría de Mossos d'Esquadra ha incorporado 33 efectivos que se han sumado a la plantilla de forma puntual.

Ahora, el compromiso anunciado pone el foco en un refuerzo de la plantilla de la comisaría de los Mossos d'Esquadra en Salou y Vila-seca de forma «desestacionalizada». Con esta propuesta, pendiente de concretar de cuántos efectivos constará, se pretende «trabajar las percepciones» con más presencia policial en esos comerciales de la localidad. «Sabemos que la ciudadanía, para mejorar sus percepciones, necesita ver a la policía en la calle, poder interaccionar con la policía, creo que lo tenemos que reforzar y de cara el próximo año la comisaría tendrá un refuerzo estable, no solo el que hacemos en verano, sino más presencia de Mossos incorporados a la plantilla», ha subrayado Parlon.

Paralelamente, la consellera ha explicado que de enero a junio de este año se ha registrado una bajada de los hechos penales en un 16,5% en el municipio. A la vez, las detenciones y las resoluciones de la actividad delincuencial han crecido en este periodo de tiempo.

Prudència en el mar

Después de los recientes ahogamientos mortales en la costa tarraconense, la titular de Interior ha reiterado el llamamiento a la ciudadanía a respetar los consejos de Protección Civil sobre como actuar en caso de bandera amarilla o roja en las playas. En este sentido, ha apuntado que también reforzarán la campaña informativa para evitar accidentes de este tipo.