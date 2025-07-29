Mueren dos hermanos británicos de 11 y 13 años después de ahogarse en la playa Llarga de Salou

Publicado por Redacció ACN Creado: Actualizado:

Dos hermanos de nacionalidad británica de 11 y 13 años han muerto este martes por la noche después de ahogarse en la playa Llarga de Salou. El teléfono de emergencias 112 ha recibido el aviso del incidente hacia las nueve menos cuarto. Siete unidades terrestres del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) y un equipo de psicólogos activado por el mismo servicio han atendido la emergencia.

El padre de los menores, que también había entrado al agua, ha podido ser rescatado y reanimado, ya que se encontraba en paro cardíaco cuando lo han trasladado a la arena. Según adelantaba el Diari de Tarragona, después de las maniobras de reanimación le han podido salvar la vida. Los servicios de emergencias también han intentado reanimar a los menores que también han entrado en paro cardíaco una vez fuera del agua, pero no han podido hacer nada para salvarlos. El hombre habría entrado ayudar a los menores que no podían salir, a causa del oleaje.

Con estas dos víctimas, dieciséis personas han perdido la vida en las playas catalanas desde el inicio de la campaña de verano el 15 de junio, las tres últimas este mismo martes en el Camp de Tarragona. La cifra supera en 5 personas a las víctimas registradas en el mismo periodo del año pasado.

En este incidente también han actuado la Policía Local de Salou, el cuerpo de Mossos d'Esquadra y los Bombers de la Generalitat, que han activado cinco dotaciones.