Muere un hombre de 54 años de nacionalidad alemana después de ahogarse en la playa de la Cap de Sant Pere, en Cambrils

Un hombre de 54 años de nacionalidad alemana ha muerto este martes después de ahogarse en la playa de la Cap de Sant Pere, en Cambrils, según ha informado Protección Civil.

El teléfono de emergencias 112 ha recibido el aviso del incidente pasados las seis y media de la tarde, cuando la playa se encontraba bajo vigilancia y con bandera amarilla. El Sistema de Emergencias Médicas (SEM) ha movilizado cuatro unidades terrestres, pero la persona no ha podido ser reanimada.

La Guardia Civil se ha hecho cargo del suceso con la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Tarragona. Se trata de la decimocuarta víctima mortal en las playas catalanas desde que el 15 de junio empezó oficialmente la campaña de verano, tres más que el verano pasado.