Salou interviene en el mercadet contra las irregularidades de los paradistas

Un agente de la Policía Local de Salou durante el operativo en el mercadet.Diari Més

Publicado por Álvaro Rodríguez Redactor Creado: Actualizado:

La Policía Local de Salou desplegó este lunes una inspección en el mercadet situado entre el paseo 30 de Octubre y las calles Arquitecte Ubach y Pere Galès. El objetivo de este era controlar el cumplimiento de la normativa por parte de los paradistas.

El Ayuntamiento efectúa operaciones como esta de manera periódica, pero en esta ocasión el control se levantó antes de que los paradistas iniciaran su actividad. Así, no se permitió montar la parada a once comerciantes que no cumplieron los requisitos establecidos. En este mercadet hay alrededor de 130 paradistas, según detallan desde el consistorio.

La Policía Local controló, esencialmente, que los comerciantes contaran con licencia, estuvieran al día de las obligaciones fiscales y se encontraran en situación regularizada. Durante la inspección se consiguió regularizar algunas de las situaciones y liquidar las deudas pendientes de los paradistas con la administración.

Desde el Ayuntamiento remarcan que estos tipos de acciones contribuyen a «reforzar la seguridad y la legalidad» del mercadet, cosa que beneficia «tanto los vendedores como la ciudadanía».

«Tolerancia cero»

El gobierno municipal de Salou defiende que esta operación responde a una política de «tolerancia cero ante cualquier irregularidad». El ejecutivo remarca que son «firmes en la defensa del comercio regulado y de la convivencia».

Por otra parte, la inspección también ha servido al consistorio salouense para volver a señalar en Cambrils y su problemática con el top manta. Desde el Ayuntamiento consideran que el municipio vecino «está mirando hacia otro lado» mientras tiene un top manta «descontrolado». Desde Salou critican cómo «un centenar de vendedores ilegales operan diariamente en su término municipal sin ningún tipo de intervención ni control».

La rivalidad entre los dos ayuntamientos, habitual en torno al top manta, se encendió hace unas semanas después de un operativo policial en un almacén de productos falsificados en Salou. Después de la actuación, los manteros se enfrentaron a la policía y cortaron el paseo marítimo en protesta. La situación se repitió una semana después.

En las dos ocasiones, el alcalde de Salou, Pere Granados, criticó la «falta de acción» del Ayuntamiento Cambrils, lugar donde se produce la venta de estos productos. El alcalde también señaló los peligros de estos operativos en plena temporada turística. Por otra parte, el Ayuntamiento de Salou tiene pendiente una reunión con la consellera de Interior, Núria Parlon, para abordar esta problemática.