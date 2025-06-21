Resuelta de madrugada la incidencia en Rodalies entre Tarragona y Torredembarra

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Renfe ha informado de que técnicos de Adif han solucionado esta madrugada la incidencia técnica a la infraestructura de Alrededores entre Tarragona y Torredembarra.

Un tren de la R14 con unos 200 pasajeros -según Protección Civil- quedó atrapado en el tramo poco después de las 20.45 horas de ayer el viernes y los Bomberos tuvieron que ayudar en su evacuación a la estación más próxima. La avería a la infraestructura provocó el corte ferroviario de las líneas R14, R15, R16 y R17.

Renfe habilitó un servicio alternativo por carretera para trasladar a los usuarios afectados a sus destinaciones (Tarragona, Tortosa, Reus y Barcelona). Varios pasajeros compartieron su indignación en las redes sociales por la espera y porque los autobuses iban llenos.