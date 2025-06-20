Diari Més

Interrumpida la circulación ferroviaria entre Tarragona y Torredembarra por incidencia técnica en la infraestructura

La situación afecta las líneas R14, R15, R16 y R17 y técnicos de Adif trabajan para resolver la incidencia

Tren parado por falta de tensión.

ACN

La circulación ferroviaria está interrumpida entre Tarragona y Torredembarra a causa de una incidencia técnica en la infraestructura. Renfe ha informado de la situación poco después de las nueve menos cuarto de la noche de este viernes. La misma fuente indica que el corte ferroviario afecta las líneas de Rodalies R14, R15, R16 y R17. Técnicos de Adif trabajan para resolver la incidencia.

