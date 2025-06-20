Interrumpida la circulación ferroviaria entre Tarragona y Torredembarra por incidencia técnica en la infraestructura

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

La circulación ferroviaria está interrumpida entre Tarragona y Torredembarra a causa de una incidencia técnica en la infraestructura. Renfe ha informado de la situación poco después de las nueve menos cuarto de la noche de este viernes. La misma fuente indica que el corte ferroviario afecta las líneas de Rodalies R14, R15, R16 y R17. Técnicos de Adif trabajan para resolver la incidencia.