Diecinueve detenidos, uno de ellos por alterar el orden público, en el operativo contra el top manta en Salou

El operativo de los Mossos d'Esquadra, en colaboración con la Policía Nacional, desplegado en Salou este martes de madrugada contra el top manta se ha saldado con diecinueve detenidos y una gran cantidad de material falsificado intervenido. Dieciocho de los arrestados lo son por los presuntos delitos de organización criminal y contra la propiedad industrial, mientras que otro lo ha sido por alteración del orden público.

Se han practicado una decena de registros en viviendas y almacenes: seis en Salou y el resto en Reus y les Borges del Camp. Un grupo de manteros ha reaccionado a los cacheos con lanzamientos de piedras contra la línea policial. Tres mossos han resultado heridos leves y se han producido daños a vehículos particulares y policiales.

El dispositivo, dirigido contra una organización criminal dedicada a la venta y distribución de material falsificado para el top manta estaba formado por 300 agentes, entre Mossos y Policía Nacional. Además de agentes de seguridad ciudadana y orden público, también han tomado parte en el operativo, el helicóptero y la unidad de drones. La investigación sigue abierta, según han informado los Mossos.

Según ha confirmado la policía autonómico a Diari Més, durante los cacheos los agentes ha sufrido algún lanzamiento de piedras por parte de los manteros y no descartan que la tensión vaya aumentando como pasó hace unas semanas con otra operación policial contra el top manta. El dispositivo policial coincide con que el Ayuntamiento de Salou ha convocado este mediodía una Junta Extraordinaria de Seguridad para abordar el problema del top manta.

A principios de junio ya hubo una operación en este caso de la Guardia Civil en dos almacenes donde los manteros guardaban mercancía y los Mossos desplegaron un amplio dispositivo para evitar una escalada de tensión. Unas decenas de vendedores protestaron contra la intervención policial y acabaron levantando la protesta después de una mediación in situ con la Policía Local de Salou y los Mossos d'Esquadra. Por su parte, el Ayuntamiento descartó entonces establecer ninguna negociación con representantes de los manteros, a nivel político o a través de la Policía Local, y señaló en un comunicado que no había «nada a negociar sobre una actividad que es manifiestamente ilegal».