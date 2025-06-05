Un grupo de manteros se manifiesta en Salou en respuesta al registro de dos almacenes con productos falsificados

La Guardia Civil a llevado a cabo a las seis y medio de la mañana la entrada y el registros de dos almacenes en Salou por un presunto delito contra la propiedad industrial e intelectual. Los registros se habrían llevado a cabo en la calle València y en la calle Sol, dos vías paralelas al paseo salouense.

Según explican desde la benemérita no se ha producido ninguna detención pero si se ha intervenido tres furgonetas con una gran cantidad de ropa y complementos que serían falsificaciones. La Guardia Civil se ha llevado 8.336 artículos, principalmente ropa deportiva (camisetas de equipos de fútbol y chándales), así como zapatillas deportivas, bolsas y gorras. Todos los productos con etiquetas y logos de conocidas marcas comerciales y, por lo tanto, a falta del peritaje oficial, se trataría de piezas falsificadas. Con esta operación policial se ha podido actuar eficazmente en la distribución y venta de productos falsificados que habían sido introducidos como género de contrabando en el territorio nacional.

Los investigadores continúan con las gestiones pertinentes para identificar a las personas responsables de la mercancía confiscada. Las diligencias instruidas serán libradas en el Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de los de Tarragona.

En el dispositivo policial han participado especialistas en investigación de Policía Judicial, así como componentes de la Unidad de Seguridad Ciudadana de Comandancia (USECIC).

Imatge de diverses unitats de Mossos tallant el passeig Miramar de Salou.Facebook

Como respuesta a la intervención policial, una treintena de manteros senegaleses está protestando en la zona del paseo marítimo en Salou, en el paseo Miramar. Estos habrían cortado la vía y echado papeleras de la playa en medio de la calle.

A raíz de esta situación, los Mossos d'Esquadra han activado varios efectivos para garantizar el orden público. El grupo también habría tirado algún objeto conttra el cordón policial sin provocar heridos. La vía se encuentra tajada en la circulación desde el Náutico de Salou y la policía autonómica está negociando con los manteros para levantar la protesta.

Varias papeleras de playa tiradas en medio del paseo.ACN

Unos treinta manteros cortan el paseo Miramar.

Álvaro Rodríguez

El top manta es una de las lacres que afectan los municipios de Salou y Cambrils en la zona del paseo Miramar y de la avenida Diputació. Los cuerpos policiales de la Guardia Civil, Policía Nacional y Mossos d'Esquadra incrementan, sobre todo de cara a la temporada veraniega, su presencia para combatir la venta de productos ilegales.

Salou continúa reclamando una ABP propia

Desde el Ayuntamiento de Salou, el regidor de Seguridad Ciudadana, Sebastià Domínguez, ha lamentado profundamente la carencia de soluciones políticas efectivas que, desgraciadamente, se arrastran desde hace tiempos en Cambrils por la venta ambulante irregular en el municipio vecino y los problemas derivados.

Además, aseguran que entienden y respetan la actuación de las fuerzas policiales y de las autoridades judiciales, que tienen la responsabilidad de garantizar la orden y el cumplimiento de la ley. «Aun así, no podemos permitir que se continúe trasladando la carga de un problema estructural en los municipios turísticos como el nuestro, que ya hacen un esfuerzo extraordinario durante la temporada alta para asegurar la seguridad de residentes y visitantes», ha añadido en un comunicado.

A la vez han puesto en valor la tarea de mediación, de diálogo y de gestión comunitaria que se ha llevado a cabo desde el Ayuntamiento, y que ha permitido resolver la situación sin incidentes destacables.

El Ayuntamiento de Salou considera imprescindible que las administraciones superiores asuman su responsabilidad y articulen respuestas políticas urgentes y estructurales, dotando los municipios de los recursos humanos y materiales necesarios, especialmente en materia policial y de seguridad.

Una vez más, reclaman la creación de una Área Básica Policial (ABP) propia en Salou, como herramienta esencial para hacer frente a los retos específicos de una ciudad turística que multiplica su población de manera exponencial en temporada alta.