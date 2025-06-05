Los manteros levantan la protesta de Salou después de un acuerdo para abrir un proceso de mediación

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Los manteros que a lo largo de este jueves por la mañana han cortado el paseo Miramar de Salou a raíz de los cacheos de dos almacenes esta madrugada han abandonado la protesta después de un acuerdo con los cuerpos policiales para abrir un proceso de mediación. Poco después del mediodía, los 30 vendedores ambulantes concentrados en la vía pública han recogido las papeleras que habían dejado sobre el asfalto para cortar el paso y se han marchado. Eso también ha permitido retirar el dispositivo con más de 130 agentes policiales, principalmente Mossos d'Esquadra pero también policía local.

Por su parte, el concejal de Seguridad Ciudadana de Salou, Sebastià Domínguez, ha reprochado al vecino Ayuntamiento de Cambrils que no aporte «soluciones políticas efectivas» para hacer frente al conflicto.

Imagen de los manteros cortando el paseo Miramar de Salou.ACN

De momento, se desconoce quién participará concretamente en este proceso de mediación, más allá de los cuerpos policiales, ni cuándo se mantendrán los primeros contactos en esta línea. Con todo, el acuerdo alcanzado por los mediadores de Mossos y policía local ha permitido, finalmente, poner fin al episodio de tensión en pleno centro turístico de la población de la Costa Daurada. Una vez los servicios de limpieza municipales hayan retirado los restos de basura que quedaban en el paseo se ha podido reabrir el paseo al tráfico.

«Desde el Ayuntamiento de Salou, lamentamos profundamente la falta de soluciones políticas efectivas que, desgraciadamente, se arrastran desde hace tiempo en Cambrils», ha asegurado Domínguez en un comunicado, trasladando también la responsabilidad del origen del problema al gobierno del municipio vecino, con quien mantienen un contencioso desde hace años sobre el control de la actividad de los manteros en las zonas litorales.

El concejal ha asegurado entender y respetar que las fuerzas de seguridad y autoridades judiciales «tienen la responsabilidad de garantizar el orden y el cumplimiento de la ley» pero ha reprochado que «se siga trasladando la carga de un problema estructural a los municipios turísticos como el nuestro, que ya hacen un esfuerzo extraordinario durante la temporada alta para asegurar la seguridad de residentes y visitantes».

En este sentido, Domínguez ha reclamado a las administraciones superiores «responsabilidad» así como «respuestas políticas urgentes y estructurales, dotando los municipios de los recursos humanos y materiales necesarios, especialmente en materia policial y de seguridad.» En concreto, ha reivindicado la creación de un Área Básica Policial (ABP) propia en Salou, como herramienta para hacer frente los retos de una ciudad turística disponiendo de más agentes de los Mossos y una «estructura adaptada a las necesidades reales del municipio».

Material falsificado intervenido en Salou.Guardia Civil

Valor de 1,2 millones de euros

El conflicto de este jueves con los manteros ha estallado cerca el cacheo por parte de la Guardia Civil, esta madrugada, de dos almacenes en las calles València y Sol. Según el cuerpo armado, las entradas estaban autorizadas judicialmente y se ha coordinado con Mossos un dispositivo de orden público. En total, se han requisado 8.336 artículos, principalmente ropa deportiva -camisetas de equipos de fútbol y chándales, así como zapatillas deportivas, bolsas y gorras. Los productos, con etiquetas y logos de conocidas marcas comerciales, serían falsificados, según tiene que confirmar el peritaje oficial. Tendrían, en el mercado, un valor de 1,2 millones de euros.

Según el cuerpo armado, el operativo ha permitido actuar contra la distribución y venta de estos artículos falsificados que llegan de contrabando al territorio estatal. Los investigadores siguen haciendo gestiones para identificar a las personas responsables de la mercancía. El material requisado y las diligencias se trasladarán al juzgado de guardia de Tarragona.