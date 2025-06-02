Diari Més

Los Mossos descartan indicios de criminalidad en el cadáver encontrado en un aparcamiento de Torre

El cuerpo policial mantiene abierta la investigación a la espera de los resultados de la autopsia

Imagen de los cuerpos policiales en el lugar de los hechos.

Imagen de los cuerpos policiales en el lugar de los hechos.Cedida

ACN

Los Mossos d'Esquadra destacan indicios de criminalidad en el cadáver que ha sido encontrado este lunes alrededor de las seis de la tarde en un aparcamiento del suelo de la avenida President Companys de Torredembarra, según han explicado a ACN fuentes del cuerpo policial catalán.

Después del hallazgo, el cuerpo ha sido sometido a una autopsia que tendrá que ayudar a aclarar las causas de la muerte. La policía mantiene la investigación abierta a la espera de los resultados que pueda aportar el examen forense del cadáver.

