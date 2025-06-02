Investigan el hallazgo de un cuerpo sin vida en un aparcamiento de Torredembarra

Imagen de los cuerpos policiales en el lugar de los hechos.Cedida

Los Mossos d'Esquadra han abierto una investigación después del hallazgo de un cuerpo sin vida la tarde de este lunes en un aparcamiento del suelo situado en la avenida del President Companys en Torredembarra.

Según han informado fuentes policiales, todavía es demasiado pronto para determinar las causas de la defunción y no se descarta ninguna hipótesis. Por ahora, no se ha podido confirmar si se trata de una muerte natural o si hay indicios de criminalidad.