El Instituto Jaume I de Salou recibe el Premio Baldiri Reixac ‘Experiencias’

El Instituto Jaume I de Salou ha sido uno de los 28 centros educativos galardonados en la 47.ª edición de los Premios Baldiri Reixac, organizados por la Fundación Carulla. El centro ha sido reconocido en la categoría Baldiri Experiencias por su propuesta educativa innovadora que utiliza la cultura y las artes como motores de transformación social.

Los Premios Baldiri Reixac, con un total de 44.000 euros repartidos entre los ganadores, tienen como objetivo impulsar iniciativas educativas que fomenten una sociedad más cohesionada, crítica y culturalmente arraigada. Este año, han participado 160 proyectos provenientes de todo el ámbito lingüístico catalán: 136 de Cataluña, 20 de la Comunidad Valenciana, 2 de las Islas Baleares y 2 de Andorra.

La directora de la Fundación Carulla, Marta Esteve, ha remarcado que «los proyectos culturales tienen la capacidad de generar vínculos, ampliar miradas y activar cambios reales a la sociedad». También ha subrayado la voluntad de la fundación de «dar apoyo a aquellas iniciativas que, desde la creatividad y el compromiso, contribuyen a construir una educación transformadora».

El acto de entrega de los galardones se ha celebrado este domingo 1 de junio en el Museo Terra de l'Espluga de Francolí, en el marco de la jornada «Fiesta de la lengua, la cultura y la educación». Alumnos, docentes y familias han participado en talleres y actividades centradas en la sostenibilidad, el mundo rural y el patrimonio, como la cianotípia con plantas del huerto del museo o el descubrimiento de la técnica de la piedra seca.