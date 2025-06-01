Educación
Dos escuelas del Baix Camp, reconocidas a los Premios Baldiri Reixac 2024-2025
La Escuela Pompeu Fabra de Reus y la Escuela Santa Caterina de Vinyols i els Arcs han sido galardonadas por su tarea educativa transformadora basada en el arte, la lengua y la cultura
Les escuelas Pompeu Fabra (Reus) y Santa Caterina (Vinyols i els Arcs) han sido reconocidas en la 47.ª edición de los Premios Baldiri Reixac, impulsados por la Fundación Carulla. Estos galardones valoran proyectos educativos que utilizan la cultura, las artes y la lengua como herramientas de transformación social y educativa.
La Escuela Pompeu Fabra ha sido finalista en la categoría Escuela Transformadora y, además, ha ganado el Premio Baldiri Arts i Llengua con el proyecto Pompeus a escena, una iniciativa teatral en catalán aplicada a toda la etapa de primaria. El jurado ha destacado el alto compromiso pedagógico, la implicación de las familias y el impacto positivo en la cohesión y el sentimiento de pertenencia del alumnado, con especial atención a la diversidad cultural y lingüística del centro.
Tarragonés
El Instituto Jaume I de Salou recibe el Premio Baldiri Reixac ‘Experiencias’
Redacció
Por su parte, la Escuela Santa Caterina ha sido una de las 20 escuelas reconocidas con el Premio Baldiri Experiencias, dotado con 600€, por el proyecto Sota la Mussara - ARTIstes de proximidad, que acerca el arte y el territorio a los niños a través de un trabajo innovador y creativo.
El acto de entrega de los premios se ha celebrado este domingo 1 de junio en el Museo Terra de l'Espluga de Francolí, en el marco de la Fiesta de la lengua, la cultura y la educación. Alumnos y docentes de 28 escuelas de habla catalana han participado en una jornada llena de actividades y talleres sobre naturaleza, sostenibilidad, cultura popular y técnicas artísticas.
Los Premios Baldiri Reixac 2024-2025 han recibido un total de 160 proyectos, provenientes de Cataluña, la Comunidad Valenciana, las Islas Baleares y Andorra, y han repartido 44.000 euros entre los centros seleccionados. Marta Esteve, directora de la Fundación Carulla, ha subrayado la importancia de estos proyectos culturales como «herramientas para generar vínculos, ampliar miradas y activar cambios reales a la sociedad».