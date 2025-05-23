El acusado de violar a una mujer en Salou asegura que las relaciones sexuales fueron consentidas

El tribunal, las acusaciones y el acusado de agredir sexualmente a una mujer en el exterior de una discoteca de Salou en 2024 al inicio del juicio celebrado en la Audiencia de Tarragona.

El acusado de violar a una mujer en el exterior de una discoteca de Salou el 21 de enero de 2024 ha negado que la agrediera sexualmente. En su declaración hecha este viernes ha asegurado que las relaciones sexuales fueron consentidas y ha explicado que la víctima y él se hicieron miradas en el interior del local, que él lo interpretó como que la mujer quería tener una relación.

El investigado que sólo ha respondido las preguntas de su abogada ha dicho que se entendieron con gestos, ya que en el momento de los hechos no hablaba castellano. También ha asegurado que paró las relaciones sexuales cuando se dio cuenta de que era una persona trans.

Ahora las acusaciones pública y particular, así como la defensa presentan las conclusiones finales. Inicialmente, Fiscalia le pide doce años de prisión por un delito de violación por los daños morales y lesiones causadas a la víctima.