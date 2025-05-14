Griñó niega cualquier irregularidad y rechaza las acusaciones de ecologistas por vertidos ilegales

Captura de imagen del vídeo grabado por la Guardia Civil a raíz de la operación para desarticular un grupo criminal que trabajo contrabando de basura de Italia.ACN

El Grupo Griñó ha rechazado las acusaciones de connivencia con la Agencia de Residuos de Cataluña que han hecho este viernes el Gepec e IPCENA. En un comunicado, la compañía ha negado «que se hayan mantenido relaciones económicas o contractuales» con el anterior director de la agencia, Josep Maria Tost, durante el periodo de incompatibilidad una vez dejó su cargo público.

Griñó ha valorado que «es una grave irresponsabilidad poner en duda el rigor de las instituciones públicas» y ha manifestado que «se reserva el derecho de emprender las acciones legales oportunas para proteger su honor y reputación». Paralelamente, han asegurado que «no consta ningún riesgo identificado» para el medio ambiente ni la salud pública derivado de su actividad.

El juzgado número 4 de Tarragona ha admitido que las entidades ecologistas Gepec e IPCENA se presenten como acusación popular en la causa penal contra Griñó por vertido irregular de residuos al estado español.

Se trata de una pieza que se encuentra en fase de instrucción, para investigar la entrada de residuos desde Italia de manera presuntamente ilegal en los vertederos de Constantí (Tarragonès), Riba Roja d'Ebre (Ribera de Ebro) y Cuenca.

La empresa ha apuntado que «hasta hoy no se ha presentado ninguna acusación formal contra ninguna empresa del Grupo Griñó ni contra ninguna persona vinculada a la organización». «Ningún organismo ambiental, judicial o policial ha limitado ni paralizado cautelarmente la actividad de las plantas de tratamiento del grupo, ya que ninguna de estas autoridades ha considerado que existan fundamentos en la investigación», han expresado.

Asimismo, han defendido que tienen «todas las autorizaciones y permisos necesarios» para llevar a cabo traslados transfronterizos de residuos procedentes de otros países europeos. En este ámbito han puesto de manifestado que la Agencia de Residuos de Cataluña «ha confirmado públicamente que los traslados de residuos procedentes de Italia se han hecho dentro del marco normativo europeo y español».

«En las 55 inspecciones realizadas por el ARC en los últimos cuatro años, no se ha detectado ninguna irregularidad ni se ha iniciado ningún expediente sancionador relacionado con esta actividad», han sostenido.

Planta de las Garrigues

Respecto del proyecto que Griñó desarrolla en Juneda (Les Garrigues), han manifestado que «no es ninguna incineradora», sino «una planta de gasificación de combustibles sólidos recuperados», que comporta «un proceso tecnológicamente diferente que sustituye el gas natural por una alternativa energética renovable». Respecto de la iniciativa han expuesto que cuentan con una autorización ambiental de la Generalitat que fue ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

«En este sentido, la compañía seguirá defendiendo con transparencia y firmeza su actividad, rigurosamente ajustada a la legalidad, y rechaza las afirmaciones falsas, manipuladas y alarmistas que buscan distorsionar la realidad y generar confusión», ha finalizado el comunicado. «Recientemente, la Fiscalía también ha archivado la denuncia presentada por diversos de los alcaldes contrarios a la planta, avalando nuevamente su legalidad», han añadido. Además, han recordado que el proyecto nació en el 2016 impulsado por «familias ganaderas de GAP Cooperativa» y que ellos se añadieron en el 2024.

Por todo ello, han finalizado: «la compañía seguirá defendiendo con transparencia y firmeza su actividad, rigurosamente ajustada a la legalidad, y rechaza las afirmaciones falsas, manipuladas y alarmistas que buscan distorsionar la realidad y generar confusión».