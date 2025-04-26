Laboral
PortAventura detiene la venta de entradas para el 1 y 2 de mayo por la huelga de trabajadores
La medida llega después de que la quinta reunión de mediación haya acabado sin acuerdo
PortAventura ha detenido la venta de entradas para los días 1 y 2 de mayo, coincidiendo con la huelga convocada por CCOO y UGT. Tal como ya pasó en la primera jornada de protesta del 19 de abril, estos días aparecen como «agotados» a la web oficial, tanto para el acceso al parque como para las reservas en los hoteles del complejo.
La medida llega después de que la quinta reunión de mediación haya acabado sin acuerdo. Según los sindicatos, la compañía sigue sin responder a las demandas de mejoras salariales y laborales que plantea la plantilla.
CCOO y UGT insisten en que hace falta un nuevo convenio colectivo que permita recuperar el poder adquisitivo perdido, mejorar las condiciones de trabajo, regular las jornadas y aliviar la carga laboral que, según denuncian, afecta tanto a la salud de los trabajadores como a la calidad del servicio que reciben los clientes.
PortAventura, por su parte, lamenta la falta de acuerdo y asegura que ha hecho «un gran esfuerzo de aproximación» durante las últimas reuniones de mediación. La compañía afirma haber ofrecido mejoras salariales, medidas para reducir la carga de trabajo y más estabilidad para la plantilla. Sin embargo, rendiréis a los sindicatos una «posición inmovilista» que, según dicen, ha impedido avanzar hacia un pacto.
A pesar de la convocatoria de huelga, desde la dirección del parque se ha informado de que se trabajará para mantener abiertos tanto las atracciones como los hoteles, los restaurantes y los espectáculos, en la medida en que sea posible.
Los trabajadores ya hicieron un llamamiento a no visitar el parque durante la huelga del 19 de abril y, en aquella ocasión, PortAventura también bloqueó la venta de entradas para evitar una saturación y posibles incidencias. Ahora, la situación se repite de cara al 1 y el 2 de mayo, sin que de momento se entrevea ningún acuerdo inminente para desconvocar la protesta.
