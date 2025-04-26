La mediación en PortAventura acaba sin acuerdo y se mantiene la huelga del 1 y 2 de mayo

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

La quinta reunión de mediación en PortAventura ha acabado sin acuerdo y se mantiene la convocatoria de una segunda huelga para los días 1 y 2 de mayo. CCOO y UGT lamentan que la compañía «no escucha las necesidades» de la plantilla, mientras que la empresa habla de un «gran esfuerzo de aproximación» a las propuestas sindicales.

«Desde la parte social se ha defendido en todo momento la importancia del convenio colectivo como instrumento fundamental para garantizar unas condiciones de trabajo y un salario dignos y competitivos a PortAventura», han recordado los sindicatos. «Un convenio que tiene que permitir que la empresa pueda atraer personas trabajadoras. Y para conseguirlo, se tienen que mejorar forzosamente las condiciones laborales y salariales», han recalcado UGT y CCOO.

«Sólo así podremos solucionar el problema de la carga de trabajo y de la falta de personal cualificado, que provoca una pérdida de calidad en el servicio que ofrezcamos a los clientes y que desgasta enormemente la salud de nuestra plantilla», han insistido los sindicatos, en que afirman que han puesto sobre la mesa «propuestas constructivas» y se han aceptado parte de los puntos planteados por la empresa.

«Sin embargo, la falta de compromiso real por parte de PortAventura para aplicar el acuerdo de manera inmediata ha impedido alcanzar un pacto satisfactorio para ambas partes que permita desconvocar la huelga del 1 y 2 de mayo», han criticado CCOO y UGT.

Ambos sindicatos reclaman una actualización salarial que compense la pérdida de poder adquisitivo, un mayor reconocimiento al esfuerzo y la experiencia de los trabajadores y medidas para aligerar su carga laboral con el objetivo de compensar su contribución.

PortAventura World reprocha una «posición inmovilista» a los sindicatos

Por su parte, PortAventura World lamenta «profundamente» no haber conseguido un acuerdo en la quinta mediación con los sindicatos y habla «de un gran esfuerzo de aproximación» a las propuestas de la representación sindical.

«La empresa ha mostrado flexibilidad en cuestiones clave para los trabajadores, como las mejoras salariales, la reducción de la carga de trabajo y el incremento de la estabilidad laboral», ha enumerado la compañía en un comunicado.

«A pesar de este esfuerzo tangible de aproximación, no se ha obtenido por parte de la representación sindical una respuesta que permitiera avanzar de forma realista hacia un acuerdo», han comentado desde PortAventura World, que ha revelado que ha mejorado «sustancialmente» sus propuestas durante las sesiones del 24 y 25 de abril.

La compañía reprocha a los sindicatos una «posición inmovilista» y asegura que la convocatoria de una segunda huelga los días 1 y 2 de mayo es «perjudicial a la empresa, los clientes, los proveedores, y también para los mismos trabajadores.»

Desde el punto de vista operativo, PortAventura World asegura que continuará abierto durante el periodo de huelga, «velando por mantener abiertas las atracciones, tiendas, restaurantes y espectáculos que sean posibles». «La compañía se ha mostrado muy constructiva durante todo el proceso de negociación, realizando un esfuerzo significativo por alcanzar un acuerdo que beneficie todas las partes», ha manifestado al director general de PortAventura World, Fernando Aldecoa.

«Sin embargo, lamentamos que la postura inmovilista con que nos hemos encontrado haya dificultado los avances. A pesar de eso, nos mantenemos optimistas. Creemos firmemente que las propuestas de la compañía son sólidas, razonables y beneficiosas, tal como ha quedado reflejado en la mesa de negociación», ha reflexionado en voz alta Aldecoa.

«Confiamos en que este bloqueo no se mantenga indefinidamente. Desde la dirección seguimos trabajando intensamente para mejorar las condiciones laborales de nuestros trabajadores, que son el activo más importante de nuestra compañía,» ha concluido el director general de PortAventura World.